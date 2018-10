Italiaans parlement keurt financieringswet van populistische regering goed

'We zijn overtuigd van wat we doen, we zijn heel sereen en vastberaden', aldus regeringsleider Giuseppe Conte na de stemming. 'Er was wat kritiek, maar ook echt positieve signalen, zoals dat van de Amerikaanse Financiënminister Steven Mnuchin. Hij kent de heel stevige fundamenten van onze economie goed.'

Europees commissaris voor Financiën Pierre Moscovici herhaalde donderdag zijn kritiek op de Italiaanse plannen. 'Een begroting die de schuld doet toenemen, dat is een begroting die niet goed is voor het volk', aldus Moscovici.

Het Italiaanse begrotingsvoorstel moet maandag aan Brussel voorgelegd worden. Het voorziet in een tekort van 2,4 procent in 2019, tegenover de 0,8 procent die de vorige, centrumlinkse, regering voorzien had. De huidige regering plant een tekort van 2,1 procent in 2020 en 1,8 in 2021.