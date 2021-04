De twee kamers van het Italiaanse parlement hebben dinsdag het plan van premier Mario Draghi goedgekeurd dat uiteenzet hoe de 200 miljard euro aan coronasteun van de Europese unie besteed zal worden.

Premier Draghi zal dus voor de deadline van 30 april zijn voorstel naar Brussel kunnen sturen.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde het plan met 442 stemmen voor, 19 tegen en 51 onthoudingen goed. Later op de dag stemde ook de Senaat in met het plan, met 224 stemmen voor, 16 tegen en 21 onthoudingen.

Italië ontvangt de grootste schijf van het Europees relancefonds. In totaal wordt ongeveer 750 miljard euro verdeeld tussen de lidstaten om de economische gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden.

Zondag raakte bekend dat Italië het geld wil gebruiken voor digitalisering en ecologische projecten. Daarnaast zal ook geld gestoken worden in de modernisering van het openbaar bestuur en het gerecht, in infrastructuur en het economisch zwakkere zuiden van het land. Maandag zei Draghi in een toespraak dat het plan belangrijk is voor het 'lot van het land', dat zwaar getroffen was door de coronacrisis.

