Israëlische veiligheidsdiensten doden zeven Palestijnse betogers

Volgens het ministerie kreeg de 12-jarige Yousef Abu Zarifa een kogel door het hoofd bij de stad Khan Younis, in het zuiden van de Gazastrook, terwijl de 14-jarige Mohammad Naif Al-Houm geraakt werd in de borst in de buurt van het vluchtelingenkamp Al-Bureij. Bij de andere dodelijke slachtoffers gaat het om twee 18-jarigen en mannen van 24, 26 en 33 jaar.

De Palestijnen voerden vrijdag opnieuw massaal protest aan de grens tussen de Gazastrook en Israël. Ze eisen een einde van de blokkade van enclave en betogen voor het recht van Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen om naar huis terug te keren in wat vandaag Israël is.

Meer dan 20.000 Palestijnen hadden zich volgens het Israëlische leger verzameld op verschillende plaatsen langs de grens. Ze kwamen daarbij in aanvaring met Israëlische soldaten.

Volgens het ministerie van Gezondheid van de Gazastrook vielen in totaal ook 506 gewonden, van wie er 90 werden getroffen door Israëlisch vuur. In totaal werden 210 gewonden overgebracht naar het ziekenhuis. Sinds het begin van de protestgolf eind maart werden nu al minstens 194 Palestijnen gedood door het Israëlische leger, luidt het. In diezelfde periode werd één Israëlische soldaat doodgeschoten.