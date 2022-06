Israëlische regering onder druk na verloren stemming

In Israël staat de regeringscoalitie met acht partijen onder druk door een verloren parlementaire stemming over de toepassing van Israëlische wetgeving op kolonisten in bezet Palestijns gebied.

De wetgeving bestaat al sinds 1967, maar moet elke vijf jaar herbevestigd worden. Er stemden deze keer echter maar 52 parlementsleden voor, te weinig voor een meerderheid. 58 parlementsleden stemden tegen, daarbij de oppositie onder leiding van gewezen premier Benjamin Netanyahu. De uitslag van de stemming werd op applaus onthaald op de oppositiebanken.

De regeringscoalitie van premier Naftali Bennett heeft 60 van de 120 zetels in de Knesset. Maar enkele leden, onder meer een lid van de Arabische partij Ra’am, stemden tegen, en anderen bleven weg van de stemming. De wet moet om een vacuüm te vermijden ten laatste tegen eind juni gestemd zijn.

‘Chaos’

Israël bezet de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem sinds 1967. Meer dan 600.000 Israëlische kolonisten hebben er huizen gebouwd. De 3 miljoen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever worden bestuurd onder Palestijns recht of Israëlisch militair recht, terwijl de kolonisten onder het Israëlische recht vallen. Volgens de krant Times of Israël kan het uitblijven van een verlenging van de regeling betekenen dat criminelen uit Israël kunnen vluchten naar de Westelijke Jordaanoever om daar aan vervolging te ontkomen. Kolonisten zouden dan weer in juridische onzekerheid belanden op vlak van onder meer belastingen en gezondheidszorg.

Justitieminister Gideon Sa’ar verklaarde dat het niet-goedkeuren van de wet zal leiden tot ‘chaos’. Andere coalitieleden hekelden de rol van de oppositie, die politieke spelletjes verkiest boven een regeling.

The Jerusalem Post speculeerde over een nakende val van de regering, gevolgd door nieuwe verkiezingen.