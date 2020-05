De eenheidsregering van Benjamin Netanyahu, samen met zijn vroegere rivaal Benny Gantz, heeft zondag het vertrouwen gekregen van het parlement.

Hiermee komt een einde aan een periode van bijna anderhalf jaar politieke crisis in Israël. Met meer dan dertig ministers is het wel de grootste regering ooit in het land.

De 70-jarige Netanyahu breit dus voor de vijfde keer een vervolg aan zijn premierschap, zij het voor een interim-periode. In november 2021 neemt Gantz (60) de post van eerste minister over. Tot dan is hij minister van Defensie. Een meerderheid van 73 parlementsleden op 120 gaf zondag zijn vertrouwen. "Dit is een belangrijke dag voor de staat Israël", verklaarde Netanyahu.

Volgens hem zal de nieuwe regering een regering voor alle Israëli's zijn. Ook Gantz beklemtoonde dat de tijd voorbij is dat de regering slechts de helft van de bevolking vertegenwoordigt. "We hebben voor eenheid gekozen. Laat ons een nieuwe weg bewandelen."

Naast het rechtse Likoed en het centrumlinkse Blauw-Wit zetelen ook nog streng-religieuze partijen in de nieuwe regering, net als twee afgevaardigden van de Arbeiderspartij en enkele onafhankelijken. De 36 ministerposten kregen zondag ook kritiek. "Men kan een minister naast elk bed van een coronapatiënt zetten", verklaarde oppositieleider Yair Lapid.

