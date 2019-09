De Israëlische premier Benjamin Netanyahu beschuldigt Iran ervan dat het een nucleaire site heeft ontwikkeld en later heeft vernield. Volgens Netanyahu kon Iran op de site nucleaire wapens maken.

'Iran heeft een geheime nucleaire site gehad', zei de Israëlische premier maandagnamiddag op een persconferentie in Jeruzalem. Volgens Netanyahu zijn er voldoende bewijzen, waaronder originele Iraanse documenten die Israël vorig jaar in zijn bezit kreeg. Het Internationale Atoomagentschap (IAEA) bevestigde maandag al dat Iran niet langer de voorwaarden van het nucleair akkoord naleeft. Volgens een mededeling van het agentschap maandag heeft Iran meerdere reactoren in Natanz (in de provincie Isfahan) geïnstalleerd die op een snellere en efficiëntere manier de verrijking van uranium mogelijk maken.