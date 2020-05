De Israëlische politie heeft zaterdag een Palestijnse man doodgeschoten in de Oude Stad van Jeruzalem. Ze dachten volgens lokale media dat de man een wapen bij zich droeg, maar het bleek een telefoon te zijn.

Volgens de Israëlische nieuwssite Haaretz ging het 32-jarige slachtoffer naar een school voor mensen met bijzondere noden. Hij werd in de buurt van die school neergeschoten.

Volgens een statement van de politie negeerde de man het bevel van de agenten om te stoppen voor ondervraging, waarna ze hem in een achtervolging neerschoten. Er is een onderzoek gestart.

De Israëlische oppositieleider Yair Lapid noemde het overlijden van de man "hartverscheurend". "Dit is niet onze manier van werken", zei hij op Twitter.

