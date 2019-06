De Israëlische politie heeft zondag Fadi al-Hadami, de Palestijnse minister die bevoegd is voor Jeruzalem, opgepakt. Dat heeft een woordvoerder van de politie meegedeeld.

Hadami wordt ondervraagd over zijn "activiteiten in Jeruzalem", zo verklaarde woordvoerder Micky Rosenfeld, zonder verdere details te geven. Een vertrouweling van de minister bevestigt dat de politie Hadami is komen arresteren in zijn huis in Oost-Jeruzalem. Volgens die bron is de politieactie wellicht het gevolg van het bezoek van de Chileense president Sebastián Piñera dinsdag.

Hadami vergezelde de president toen tijdens een bezoek aan de Tempelberg in Oost-Jeruzalem. Israël had achteraf geprotesteerd tegen dat bezoek, dat "in strijd met de diplomatieke procedures" was. De status van de Tempelberg in de oude stad van Jeruzalem is een erg gevoelig thema.

Op het plateau staan de Rotskoepel en de Al-Aqsamoskee, waardoor de site door de moslims als heilig wordt beschouwd. Maar ook voor de joden gaat het om een heilige plek, omdat er twee joodse tempels hebben gestaan. De Klaagmuur is het restant van de tweede tempel, die door de Romeinen in het jaar 70 na Christus vernietigd werd.