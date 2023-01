Israëlische minister uit zijn functies ontzet na beslissing Hooggerechtshof

De Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu heeft zondag zijn nummer twee, minister van Binnenlandse Zaken en Gezondheid Aryeh Deri, uit zijn functies ontzet. Het Hooggerechtshof had woensdag de aanstelling van Deri ongeldig verklaard omdat hij al meermaals veroordeeld werd, onder meer voor fiscale fraude.

‘Het is met een zwaar hart en veel moeite dat we verplicht zijn om u van uw regeringspost te halen’, aldus Netanyahu op de wekelijkse kabinetsbijeenkomst, in aanwezigheid van Deri. Aryeh Deri is de leider van de strengreligieuze Shas-partij. Die stond erop dat Netanyahu Deri zou benoemen als minister. Aanhangers van de partij dreigen ermee de regering te verlaten als Deri zijn postje zou kwijt raken. Shas is goed voor 11 van de 64 zetels die de coalitie heeft in het parlement.

Aanstelling ‘ongepast’

De aanstelling van Deri was volgens het Hooggerechtshof ‘ongepast’. De rechters verwezen naar zijn herhaaldelijke veroordelingen en wezen er bovendien op dat hij bij een veroordeling voor belastingmisdrijven vorig jaar had verzekerd dat hij zich uit de politiek zou terugtrekken.

Gevreesd wordt dat deze laatste ontwikkeling de strijd om de hervorming van justitie in Israël nog verder op scherp zal stellen. De nieuwe minister van Justitie, Jariv Levin, gaf al te kennen dat hij ‘al het nodige zal doen om het onrecht tegen Deri recht te zetten’.

Enkele weken geleden gaf hij al een inkijkje in zijn plannen om de hoogste rechtbank te verzwakken. Volgens die plannen zal een meerderheid in het parlement een wet kunnen aannemen, zelfs als de rechters van het Hooggerechtshof van oordeel zijn dat zo’n wet in strijd is met de grondwet. Daarnaast wil hij ook de samenstelling veranderen van de raad die de rechters van dat hof aanstelt.