Israëlische luchtmacht bestookt tachtigtal doelen in de Gazastrook

Militante Palestijnen vuurden sinds vrijdag in totaal 30 raketten op Israëlische doelen af, nadat bij gewelddadig protest aan de grens vier Palestijnen door Israëlische soldaten werden doodgeschoten. Als reactie bestookte de Israëlische luchtmacht in de loop van vrijdagnacht een tachtigtal doelen in de hermetisch afgesloten kuststreek. Dat deelde het leger zaterdag mee.

Het geweld voedt de bezorgdheid over een nieuwe oorlog. De militaire vleugel van verschillende Palestijnse groeperingen, waaronder ook Hamas, hadden vrijdag in een gemeenschappelijk standpunt hun bereidheid tot een oorlog verklaard. Egypte probeert momenteel nog een akkoord over een wapenstilstand tussen Israël en Hamas af te sluiten.

Zaterdagochtend vuurden militante Palestijnen opnieuw een raket richting Israël af. Net zoals tien eerder afgevuurde projectielen werden de raketten onderschept door het verdedigingssysteem Iron Dome (IJzeren Koepel), aldus het leger.

Blokkade

Vrijdag waren volgens militaire bronnen rond de 16.000 Palestijnen op verschillende plaatsen aan de grensafsluiting met Israël samengekomen. Enkelen onder hen hadden artisanale springtuigen en stenen naar de Israëlische soldaten gegooid. De Israëlische luchtmacht had tijdens de protesten drie Hamas-posten in de noordelijke Gazastrook gebombardeerd.

Sinds eind maart zijn bij de deels gewelddadige protesten aan de grens met Gaza meer dan 200 Palestijnen gedood. De demonstranten eisen de opheffing van de al meer dan tien jaar durende blokkade van de Gazastrook en een terugkeer van Palestijnse vluchtelingen naar de gebieden, die vandaag bij Israël behoren. In de hermetisch afgesloten Gazastrook leven meer dan twee miljoen mensen. Er is amper stroom en drinkbaar water, de meeste inwoners zijn werkloos.

De in de Gazastrook heersende islamistische beweging Hamas wordt door Israël, de VS en de EU als een terreurorganisatie beschouwd.