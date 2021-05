Israëlische soldaten zijn vrijdag de Gazastrook ingetrokken om operaties uit te voeren tegen de islamistische groepering Hamas, die aan de macht is in de Gazastrook.

Dat meldt het Israëlische leger vrijdag.

'De Israëlische luchtmacht en de grondtroepen voeren momenteel aanvallen uit in de Gazastrook', aldus het leger op Twitter. Een woordvoerder van het leger bevestigt dat Israëlische soldaten de Palestijnse enclave hebben betreden. Over de omvang van de operatie zijn geen gegevens verstrekt.

Sinds maandag lopen de spanningen hoog op in Israël en de Palestijnse gebieden. Vanop de Gazastrook zijn al honderden raketten naar Israël afgevuurd, terwijl het Israëlische leger luchtaanvallen uitvoerde op de Gazastrook.

Voor de tussenkomst van Israëlische grondtroepen was er in Gaza sprake van ruim 100 doden.

Het ministerie van Gezondheid van de Palestijnse enclave sprak van 103 doden, onder wie 27 kinderen, en 580 gewonden sinds het geweld maandagavond uitbrak. De Israëlische zijde maakte melding van zeven doden en tientallen gewonden door raketten die vanuit de Gazastrook werden afgevuurd.

Mobilisatie

De Israëlische minister van Defensie, Benny Gantz, heeft intussen de mobilisatie van nog eens 9000 reservisten goedgekeurd.

De bijkomende troepen worden onder meer aan het zuidelijke en centrale bevel van de strijdkrachten toegewezen, zo staat in een mededeling. Israël mobiliseerde dinsdag al 5.000 reservisten.

Een deel van de grenspolitie werd overgeheveld naar steden waar spanningen en onlusten zijn tussen Joodse en Palestijnse Israëli's.

