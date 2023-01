Israëlische extreemrechtse minister bezoekt ondanks waarschuwingen Tempelberg

In Israël heeft de nieuwe minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir ondanks waarschuwingen dinsdag voor het eerst sinds zijn aantreden de Al-Aqsamoskee bezocht.

Volgens Israëlische media kwam Ben-Gvir in de vroege ochtend onder politiebegeleiding aan op de plaats in Jeruzalem. De Tempelberg – door moslims al-Harem al-Sharif genoemd – met de Rotskoepel en de al-Aqsamoskee is de op twee na heiligste plek in de islam.

De plaats is ook heilig voor de joden omdat er vroeger twee joodse tempels stonden. De Klaagmuur is er een overblijfsel van. De Tempelberg wordt bestuurd door moslims, terwijl Israël verantwoordelijk is voor de veiligheid. Volgens een overeenkomst mogen Joden de plaats bezoeken, maar er niet bidden.

Die afspraak wordt niet nageleefd en Ben-Gvir noemt ze ‘racistisch’ en discriminerend voor Joden. De Palestijnen beschuldigen Israël ervan dat het zijn controle over de heilige plaats wil uitbreiden.

Voor de Palestijnen is het bezoek van de minister een bewuste provocatie. Dat erkende ook de voormalige Israëlische premier Jair Lapid. ‘Itamar Ben-Gvir mag de Tempelberg niet bezoeken, dit is een provocatie die tot geweld zal leiden, levens in gevaar zal brengen en levens zal kosten’, schreef hij maandag nog op Twitter.

De Tweede Intifada, de Palestijnse opstand van het begin van de jaren 2000, startte toen de toenmalige Israëlisch oppositieleider Ariel Sharon de Tempelberg bezocht.

De extreemrechtse Ben-Gvir is in het verleden veroordeeld wegens racistische opruiing en steun aan een Joodse terroristische organisatie. Hij staat bekend als een onruststoker en maakt deel uit van de nieuwe rechtsreligieuze regering van Benjamin Netanyahu, die donderdag in Israël werd beëdigd.