Wegens de houding van de Duitse extreemrechtse partij AfD tegenover de Holocaust mijdt de Israëlische ambassadeur in Duitsland, Jeremy Issacharoff, naar eigen zeggen ieder contact met de partij. 'Meermaals hebben leiders van de partij zaken gezegd die ik uiterst beledigend vind voor Joden, Israël en het hele thema van de Holocaust', zegt hij in een interview met het Duitse nieuwsagentschap DPA.

Volgens Issacharoff hebben veel Duitsers de voorbije jaren een zeer respectvolle herdenkingscultuur ontwikkeld. 'Maar dat is geen kwaliteit die ik de AfD toeschrijf.'

Issacharoff zei dat hij recent nog een vroeger concentratiekamp bezocht nabij Berlijn, waar hij de zes miljoen Joden herdacht die vermoord zijn door de nazi's. 'Ik zou het mij zeer moeilijk kunnen voorstellen dat ik een dergelijk gesprek zou voeren met elementen die een zekere nostalgie hebben voor dit verleden', zei de ambassadeur, verwijzend naar de AfD.

Issacharoff beklaagde zich over een 'onrustwekkende' trend van antisemitisme in Duitsland. 'Iedereen moet al het mogelijke doen om deze trend zoveel mogelijk te keren.' Björn Höcke, een vooraanstaand AfD-lid, riep in 2017 op om een 'bocht van 180 graden te maken in de herdenkingspolitiek'. Dat zorgde voor hevige discussie.

Eerder had hij kritiek op het Holocaustmonument in Berlijn. 'Wij Duitsers, ons volk dus, is het enige volk ter wereld dat een herdenkingsmomument van de schande in het hart van zijn hoofdstad neergeplant heeft.' Een andere belangrijke AfD'er zei dat 'Hitler en de nazi's maar een vogelstront zijn in ongeveer 1.000 jaar succesvolle Duitse geschiedenis'. De AfD'er, Alexander Gauland, noemde die uitspraak later wel 'verkeerd interpreteerbaar en daardoor politiek onverstandig'.