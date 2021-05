Zowat een week na de start van de beschietingen hebben militante Palestijnen volgens het Israëlische leger (IDF) vanuit de Gazastrook tot maandagmorgen 07.00 uur Belgische tijd ongeveer 3.150 raketten in de richting van Israël afgevuurd.

Zowat 460 projectielen zijn nog in het kustgebied van Gaza zelf neergekomen. Het raketafweersysteem Iron Dome heeft een interceptiegraad van ongeveer 90 procent.

Ter vergelijking: tijdens de 51-daagse Gaza-oorlog in 2014 zijn er in totaal 4.481 raketten op de joodse staat afgevuurd.

Het IDF zei maandagmorgen niets nieuwe over zijn aantal aanvallen in de Gazastrook. Die zijn ook gedurende de nacht van zondag op maandag doorgegaan.

In de enclave hebben ongeveer 42.000 Palestijnen omwille van de grootschalige luchtaanvallen hun huizen verlaten. Ze zoeken bescherming in vijftig scholen van de VN-hulporganisatie UNRWA, aldus een woordvoerder. Meer dan 2.500 mensen zijn vanwege de vernietiging van hun huizen dakloos geworden Het IDF zegt enkel doelwitten van Hamas aan te vallen en die bevinden zich gedeeltelijk in woongebieden. De luchtmacht zegt er alles aan te doen om slachtoffers onder de burgerbevolking te vermijden.

