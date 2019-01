Israëlisch leger geeft aanvallen toe op Iraanse doelwitten in Syrië

De Quds-brigade is de elite-eenheid van de Iraanse Revolutionaire Garde, die vooral in het buitenland wordt ingezet. 'We waarschuwen het Syrische leger voor de poging om de Israëlische strijdkrachten of het Israëlische grondgebied te schaden', klonk het via Twitter.

Volgens het door de staat gecontroleerde Syrische nieuwsagentschap Sana werd het luchtafweersysteem van het land ingezet tegen beschietingen uit Israël. De voorbije jaren becommentarieerden Israëlische instanties dergelijke aanvallen in Syrië slechts zelden publiekelijk. De Israëlische regering herhaalde wel steeds dat ze geen duurzame Iraanse militaire aanwezigheid in Syrië duldt. De Israëlische aartsvijand Iran is naast Rusland de nauwste bondgenoot van de Syrische regering in de al zeven jaar durende burgeroorlog.

De Syrische hoofdstad Damascus werd zondag opgeschrikt door verschillende explosies. Israëlische jachtvliegtuigen vuurden zeker vijf raketten af. Het luchtafweersysteem onderschepte volgens de Syrische regering verschillende raketten. Kort daarna deelde het Israëlische leger mee dat het op zijn beurt een raket heeft onderschept die vanuit Syrië zou zijn afgevuurd op de noordelijke Golanhoogten.