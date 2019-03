Israëlisch leger doodt twee Palestijnen bij onlusten op Westelijke Jordaanoever

Raid Hamdan (21) en Zaid Nouri (20) werden bij een confrontatie nabij de graftombe van Jozef, aan de rand van de Palestijnse stad Nabloes, dodelijk geraakt door Israëlische schutters. Die hadden het vuur geopend nadat er explosieven waren gegooid naar joodse gelovigen op de site. 'De soldaten hebben geantwoord door te schieten op het voertuig' van de aanvallers, aldus het Israëlische leger. Over eventuele slachtoffers aan Israëlische zijde is niets bekend.

De site van het Bijbels schrijn is een permanente bron van spanningen in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Volgens het jodendom is het de laatste rustplaats van de Bijbelse figuur Jozef, zoon van Jacob. Volgens de moslims werd op deze plek twee eeuwen geleden sjeik Yousef Dweikat, een lokale religieuze figuur, begraven.

De graftombe bevindt zich niet ver van een Palestijns vluchtelingenkamp. Het Israëlische leger escorteert regelmatig groepen van joodse gelovigen naar het schrijn en niet zelden komt het tot confrontaties.

De laatste weken zijn de spanningen tussen Israël en Palestina opnieuw opgelaaid. Enkele dagen geleden vielen twee Israëlische doden bij een Palestijnse aanslag aan de West Bank.