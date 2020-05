Het hooggerechtshof in Israël heeft woensdagavond de klachten verworpen tegen een nieuw mandaat voor premier Benjamin Netanyahu en tegen het nieuwe regeerakkoord.

Daarmee plaveit het hof de weg voor een noodregering en lijkt een einde te komen aan de langste politieke crisis in de geschiedenis van Israël.

'We hebben geen enkele juridische reden gevonden die de vorming van een regering door premier Netanyahu verhindert (...), maar deze conclusie verzacht op geen enkele wijze de ernst van de aanklachten tegen premier Netanyahu', zo deelden de rechters van het hooggerechtshof mee.

Israël heeft al sinds december 2018 geen volwaardige regering meer. Drie opeenvolgende verkiezingen zorgden niet voor een duidelijke winnaar die een meerderheid op de been kon brengen. Uiteindelijk sloot het rechtse Likoed van Netanyahu een deal met de centrumalliantie Blauw-Wit van Benny Gantz. Netanyahu zal 18 maanden aan het hoofd van een noodregering blijven, en nadien de leiding afstaan aan Gantz.

Het akkoord stuitte op verzet bij een deel van de oppositie en burgerrechtenorganisaties, die naar het hof waren getrokken om de legaliteit van het regeerakkoord en het perspectief op een nieuw mandaat voor Netanyahu te betwisten. Netanyahu wordt beschuldigd van corruptie, maar door de coronacrisis is het proces tegen hem uitgesteld.

Het hooggerechtshof suggereerde tijdens de hoorzittingen wel een aantal aanpassingen aan het regeerakkoord. Daarmee zijn beide coalitiepartners aan de slag gegaan. Ook de Knesset, het parlement, moet het akkoord nog goedkeuren, maar dat zou geen problemen mogen opleveren. Netanyahu en Gantz hebben al aangekondigd dat de regering op 13 mei de eed wil afleggen.

