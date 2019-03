Israëli gedood bij aanslag op bezette Westelijke Jordaanoever

Volgens een woordvoerder van het Israëlische leger viel een Palestijn op een kruispunt vlakbij de nederzetting Ariel een Israëlische soldaat aan met een mes. Hij slaagde er op die manier in het vuurwapen van de militair af te nemen. 'Hij schoot daarmee op meerdere voorbijrijdende voertuigen', aldus zegsman Jonathan Conricus.

In een auto werd een burger getroffen. De Palestijnse aanvaller nam daarop een wagen en opende aan een ander kruispunt opnieuw het vuur. Daar raakte nog een andere Israëlische soldaat gewond. De dader vluchtte naar een Palestijns dorp. Speciale eenheden van de Israëlische troepen zijn bezig met een operatie om hem in de kraag te vatten.

Eén van de drie gewonden is aan zijn verwondingen bezweken. Het is niet duidelijk of het om de burger of één van de twee Israëlische soldaten gaat.