Israël zegt dat het raket uit Gaza heeft onderschept

Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen in de nacht van vrijdag op zaterdag een raket onderschept die vanuit de Gazastrook was afgevuurd. Israëli’s moesten voor de projectielen schuilen en de luchtafweer heeft het leven van burgers gered, meldde het leger via Twitter. Het plaatste ook een video-opname online waarop rennende mensen en een explosie in de lucht te zien zijn.

RAW FOOTAGE: This is the moment innocent Israelis had to run for immediate shelter when terrorists in Gaza fired 2 rockets toward them.



The IDF Aerial Defense Array intercepted 1 of the rockets, saving the lives of civilians below. pic.twitter.com/1XANHbEpAo — Israel Defense Forces (@IDF) July 15, 2022



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De Amerikaanse president Joe Biden sloot donderdag nog zijn eerste bezoek aan Israël sinds zijn intrede in het Witte Huis anderhalf jaar geleden af. In Jeruzalem had Biden onder meer een ontmoeting met de nieuwe Israëlische regeringsleider, Jair Lapid. Voordat hij op doorreis vertrok naar Saoedi-Arabië, had hij in Bethlehem ook een onderhoud met de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Na afloop sprak Biden zich opnieuw uit voor een tweestatenoplossing in het conflict tussen Israël en de Palestijnen.