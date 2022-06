Israël zegt dat het bereid is zijn ‘recht op zelfverdediging’ te gebruiken

De Israëlische premier Naftali Bennett heeft de topman van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) vrijdag gewaarschuwd dat hij bereid is zijn ‘recht op zelfverdediging’ te gebruiken om het nucleaire programma van Iran tegen te houden.

De algemeen directeur van het IAEA, Rafael Grossi, kwam donderdagavond voor een blitzbezoek in Israël aan. Hij had vrijdagmorgen een onderhoud met Bennett voordat hij naar Wenen vertrok. Bennett ‘heeft duidelijk gezegd dat Israël de diplomatie verkiest om Iran de mogelijkheid te onthouden kernwapens te ontwikkelen, maar dat hij zich het recht op zelfverdediging en op actie tegen Iran voorbehoudt om het Iraanse nucleaire programma te blokkeren’, zo deelden de diensten van Bennett na de ontmoeting mee.



Het Israëlische leger deed deze week een grote militaire oefening waaraan ook gevechtsvliegtuigen boven de Middellandse Zee en oorlogsschepen op de Rode Zee deelnamen. Volgens de Israëlische pers simuleerde de oefening een grootscheepse aanval op Iran, onder meer op nucleaire sites. Het Israëlische leger gaf daar geen commentaar over, maar bevestigde donderdag wel dat het ‘voortdurend oefende op verscheidene scenario’s, waaronder dreigingen uit Iran’.

Tijdens zijn ontmoeting met Grossi riep de Israëlische premier tot meer vastberadenheid van de internationale gemeenschap tegenover Iran op en maande hij hem aan ‘alle middelen te gebruiken’ om te verhinderen dat Teheran zich kernwapens toe-eigent. Israël wordt door deskundigen als de enige kernmacht in het Midden-Oosten beschouwd.