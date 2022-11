Israël werkt niet mee aan VS-onderzoek naar gedode Palestijnse journaliste: ‘We staan achter de soldaten’

De Verenigde Staten hebben een onderzoek geopend naar de fatale schietpartij op de bezette Westelijke Jordaanoever waarbij zes maanden geleden een journaliste van al-Jazeera om het leven kwam. Israël geeft aan niet te zullen meewerken.

De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz noemde het onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie naar de dood van de journaliste ‘een vergissing’ en stelde dat het Israëlische leger zelf ‘een professioneel, onafhankelijk onderzoek heeft uitgevoerd, dat werd overgemaakt aan Amerikaanse verantwoordelijken met wie de details werden gedeeld’. ‘Ik heb de Amerikaanse vertegenwoordigers laten weten dat we achter de soldaten staan, dat we niet zullen meewerken aan een extern onderzoek en geen inmenging in interne onderzoeken mogelijk zullen maken’, tweette Gantz.

Israëlische media hadden eerder gemeld dat er een onderzoek was gestart. Washington had nochtans herhaaldelijk verklaard geen eigen onderzoek naar de gebeurtenissen te willen starten.

De bekende Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh werkte voor de Arabische nieuwszender al-Jazeera. Ze deed op 11 mei verslag van een Israëlische militaire operatie in de Palestijnse stad Jenin in bezet gebied toen ze werd doodgeschoten. Haar overlijden zorgde voor een schokgolf in het Midden-Oosten. Zowel de Palestijnse autoriteiten als al-Jazeera, maar ook Qatar, dat al-Jazeera financiert, beschuldigden het Israëlische leger er onmiddellijk van haar te hebben vermoord.

Een intern onderzoek van het Israëlische leger concludeerde enige tijd geleden dat er een ‘grote kans’ is dat de dood van de journaliste te wijten was aan een schotenwisseling vanwege Israëlische soldaten. Volgens Israël konden de afgevuurde schoten ook na afloop van het onderzoek niet duidelijk aan iemand worden toegeschreven en volgt er daarom geen strafrechtelijk onderzoek.