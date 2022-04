Het Israëlische leger heeft dinsdagochtend luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook, nadat vanop de Palestijnse enclave een raket werd afgevuurd richting Israël. Dat meldt het Israëlische leger, net als getuigen en Hamas, de islamistische groep die aan de macht is in de Gazastrook.

De Israëlische luchtmacht viel het zuiden van Gaza aan als respons op een raket die eerder op de dag vanop de Gazastrook werd afgevuurd, aldus een legerwoordvoerder. De gevechtsvliegtuigen vernietigden volgens het leger een wapenfabriek van Hamas. De gewapende tak van Hamas laat weten het vuur te hebben geopend op de toestellen. 'Gefeliciteerd aan de mannen van het verzet die de gevechtsvliegtuigen confronteerden met onze luchtafweer', aldus Hamas-woordvoerder Hazem Qassem in een mededeling. Volgens hem raakte het leger 'lege sites'. Volgens getuigen vielen er bij de luchtaanvallen geen gewonden.

Maandag onderschepte het Israëlische afweersysteem 'Iron Dome' een raket die was afgevuurd vanop de Gazastrook. Het was de eerste aanval van dit type sinds begin 2022. De aanval werd niet opgeëist, maar komt na een reeks aanslagen in Israël, waarvan twee door Palestijnen, verschillende 'contraterrorisme'-operaties op de bezette Westelijke Jordaanoever en een weekend van spanningen op de heilige plaatsen in Jeruzalem. Meer dan 150 Palestijnen raakten vrijdag gewond bij botsingen met Israëlische troepen op het terrein van de moskee van Jeruzalem, de derde heiligste plaats in de islam.

Die wordt ook door de Joden beschouwd als een bijzonder belangrijke heilige plaats onder de naam Tempelberg. Ook op paaszondag braken er op de Tempelberg in Jeruzalem weer rellen uit tussen de Israëlische veiligheidsdiensten en Palestijnen. Zeker 19 Palestijnse jongeren raakten daarbij gewond.

