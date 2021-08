De Israëlische luchtmacht heeft zondag vroeg luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook, nadat vanuit het Palestijnse gebied brandballonnen op Israëlisch grondgebied waren opgelaten. Dat meldt het Israëlische leger.

'De invallen waren gericht op een militair complex van Hamas dat gebruikt wordt voor wapenproductie en training, en op de ingang van een terreurtunnel in Jabalia' in het noorden van het Palestijnse grondgebied, meldt het Israëlische leger in een verklaring. 'De aanvallen waren een vergelding voor de lancering van brandballonnen op Israëlisch grondgebied en de gewelddadige rellen die gisteren plaatsvonden.'

De rellen braken zaterdagavond uit tussen het Israëlische leger en Palestijnen, die kwamen protesteren voor een verdere versoepeling van de blokkade in Gaza. De afgelopen dagen waren de beperkingen reeds verminderd en was de invoer van goederen en materiaal voor de wederopbouw in de kuststrook toegestaan. Volgens het ministerie van Volksgezondheid van Gaza raakten bij de botsingen elf Palestijnen gewond. Bovendien is een 12-jarige Palestijn bezweken aan schotwonden die hij tijdens confrontaties had opgelopen.

De brandballonnen hebben volgens Israëlische brandweerlieden bosbranden veroorzaakt in Israël.

De luchtaanval van zaterdag is de vijfde sinds mei, toen Israël en Hamas een bloedig conflict uitvochten. Dat duurde ongeveer anderhalve week en ging gepaard met grootschalige Palestijnse raketbeschietingen en Israëlische luchtaanvallen. Er vielen volgens officiële cijfers 13 doden in Israël en 255 in de Gazastrook. De strijd eindigde na bemiddeling door Egypte.

