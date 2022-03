De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in een videoboodschap voor de Knesset, het Israëlisch parlement, zondag de houding van Rusland vergeleken met die van nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Israëlische parlementsleden reageren luw en vinden de vergelijking 'buitensporig'.

Zelensky, zelf ook een Jood, maakte zo de vergelijking met de Endlösung, de 'eindoplossing' die de nazi's hadden uitgewerkt voor wat ze het Jodenvraagstuk noemden: het doden van alle Joden in Europa.

Dit is een grootschalige, verraderlijke oorlog die gericht is op de vernietiging van ons volk Volodymyr Zelensky

De Israëlische minister Yoaz Hendel van communicatie zegt hierover: 'Ik waardeer de president van Oekraïne in hart en daad, maar het is onmogelijk om de verschrikkelijke geschiedenis van de Holocaust te herschrijven.' Hij zei verder: 'De genocide vond ook plaats op Oekraïense bodem. De oorlog is verschrikkelijk, maar de vergelijking met de horror van de Holocaust en Endlösung is buitensporig.'

מעריך את נשיא אוקראינה ותומך בעם האוקראיני בלב ובמעשה, אבל אי אפשר לשכתב את ההיסטוריה הנוראה של השואה.

רצח עם שבוצע גם באדמת אוקראינה. המלחמה נוראה אבל ההשוואה לזוועת השואה והפתרון הסופי מקוממת. — Yoaz Hendel יועז הנדל (@YoazHendel1) March 20, 2022

Voor Zelensky is de Russische invasie in zijn land meer dan een 'speciale militaire operatie', zoals Rusland het zelf omschrijft. 'Dit is een grootschalige, verraderlijke oorlog die gericht is op de vernietiging van ons volk, onze kinderen, onze families, onze staat.' Oekraïne bevindt zich zo in een even precaire situatie als Israël in het Midden-Oosten, zei Zelensky.

Dit grenst aan Holocaustontkenning en geschiedenisvervorming voor oppositiepartij Likud. Ex-minister Yuval Steinitz zei aan The Jerusalem Post: 'Moest Zelensky's speech in normale tijden gegeven zijn, dan zouden we gezegd hebben dat het grenst aan Holocaustontkenning...elke vergelijking tussen een reguliere oorlog, hoe moeilijk die ook is, en de uitroeiiing van miljoenen joden in gaskamers binnen het kader van de Endlösung, is een totale vervorming van de geschiedenis.'

Het is onmogelijk om de verschrikkelijke geschiedenis van de Holocaust te herschrijven Yoaz Hendel, Israelisch minister van Communicatie

Volgens The Jerusalem Post kennen Israëlis de geschiedenis van de Holocaust goed genoeg. De Oekraïense Hulppolitie nam Joden gevangen om hen dan terecht te stellen in Babyn Yar, Lviv and Zhytomyr. Ongeveer 80.000 Oekraïners werkten als vrijwilligers voor de SS in vergelijking met 2.600 Oekraïners waarvan het bewezen is dat ze Joden hebben gered. Erger nog, zelfs voor de Holocaust vonden sommige van de ergste pogromen tegen Joden plaats in wat nu Oekraïne heet.

De Oekraïense president riep Israël ook op eindelijk de kant van zijn land te kiezen in de oorlog. De Israëlische premier Naftali Bennett probeert te bemiddelen tussen Kiev en Moskou en bracht al een bezoek aan de Russische president Poetin. 'Je kunt je afvragen waarom we van u geen wapens ontvangen en waarom Israël nog steeds geen ernstige economische sancties heeft getroffen tegen Rusland', zei Zelensky. Verwijzend naar de voortdurende Russische raketaanvallen, zei hij: 'Iedereen in Israël weet dat uw afweergeschut het beste is. Iedereen weet dat uw wapens sterk zijn.'

Deze speech zou in normale tijden grenzen aan Holocaustontkenning Yuval Steinitz, parlementslid voor oppositiepartij Likud

Volgens Israelische media accepteren Knessetleden de kritiek aan Israël als legitiem om Oekraïense verwachtingen te uiten, maar de Holocaustvergelijking is dus duidelijk een brug te ver. De regering zal blijven bemiddelen en humanitaire hulp aanbieden, maar geen wapens sturen. 129 ministers en Knessetleden luisterden naar de speech van Zelensky. Israël rapporteerde ook dat het verschillende cyberaanvallen heeft moeten neutraliseren zodat de uitzending zonder problemen kon doorgaan.

