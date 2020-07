Na een "situatiebeoordeling" heeft het Israëlische leger beslist om de troepen aan de Libanese grens te versterken, meldt het donderdag op Twitter. Er zullen meer infanteriesoldaten aan het commando toegewezen worden.

Israëlische media zeggen dat er gevreesd wordt voor een aanval van de Libanese militie Hezbollah, die Israël ervan beschuldigd bij een raketaanval in Syrië een van zijn hooggeplaatste leden gedood te hebben. Bij de raketaanval op installaties ten zuiden en westen van Damascus maandagavond werden volgens Syrië minstens zeven mensen verwond. Libanon en Israël zijn officieel nog altijd in staat van oorlog. Hezbollah heeft een politieke vleugel, die in Libanon deelneemt aan de regering. De militaire arm van de beweging voert vanuit Libanon aanvallen uit op Israël, en is ook aanwezig in Syrië.