Israël valt Syrische luchtmachtbasis aan

In het centrum van Syrië is een luchtmachtbasis door Israëlische raketten getroffen. Daarbij is een soldaat omgekomen en raakten twee anderen gewond, zo melden Syrische staatsmedia zondag, amper enkele uren na een andere, gelijkaardige aanval.

'Onze luchtafweer onderschepte een Israëlische agressie en vernielde twee raketten die (de luchthaven) viseerden', bericht het nieuwsagentschap Sana onder aanhaling van een anonieme militaire bron. Volgens diezelfde bron werden bij de aanval een munitiedepot en andere gebouwen beschadigd. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) meldt dat minstens vijf mensen, onder wie een soldaat, omkwamen bij een aanval door Israëlische oorlogsvliegtuigen op een luchtmachtbasis in de oostelijke sector van de provincie Homs. De basis huisvest militaire faciliteiten van de Iraanse Revolutionaire Garde, aldus het SOHR. Eerder verklaarde het Israëlische leger zelf al dat het legerdoelwitten in Syrië had getroffen, in een reactie op twee raketten die vanuit het land waren afgevuurd richting Mount Hermon, in het noorden van de Golanhoogten. 'We zullen geen aanvallen op ons grondgebied tolereren', had de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gezegd.