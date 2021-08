Voor het eerst in een half jaar heeft Israël opnieuw meer dan 6.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Maandag werden 6.275 nieuwe gevallen opgetekend, meldt het Israëlische ministerie van Volksgezondheid dinsdag.

Ondertussen nadert het aantal ziekenhuispatiënten de grens van 400. Dinsdag werden er 394 patiënten in de ziekenhuizen behandeld, van wie 87 in kritieke toestand.

Goed 58 procent van de Israëlische bevolking is volledig ingeënt. Onlangs kwam het ministerie van Volksgezondheid met nieuwe cijfers naar buiten, waaruit bleek dat de effectiviteit van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech sinds juni en de opmars van de deltavariant in het land sterk is afgenomen. Volgens het ministerie beschermt het vaccin nog slechts 39 procent tegen een besmetting en 91 procent tegen een zwaar ziektebeeld.

Omdat het aantal coronabesmettingen blijft stijgen, gelden er in Israël sinds zondag opnieuw strengere coronamaatregelen. Zo is het dragen van een mondmasker bij evenementen in de buitenlucht met meer dan honderd deelnemers opnieuw verplicht. Evenementen, ook die met minder deelnemers, kunnen nochtans enkel worden bijgewoond door mensen die gevaccineerd of getest zijn. Ook kinderen zullen voortaan een negatief testresultaat moeten voorleggen. Het ministerie van Volksgezondheid sluit verdere verstrengingen niet uit.

