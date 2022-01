Israël is maandag van start gegaan met het toedienen van een vierde vaccindosis aan mensen van 60 jaar en ouder. Het land wil op die manier de snelle opmars van de omikronvariant van het coronavirus tegengaan. Vanaf volgende week gaat Israël bovendien zijn grenzen weer openstellen voor gevaccineerde buitenlandse toeristen.

Premier Naftali Bennett had de vierde coronaprik voor de inwoners vanaf 60 jaar en voor het medisch personeel zondagavond al aangekondigd. Er moet wel een termijn van minstens vier maanden tussen de derde en de vierde dosis zitten.

Vanwege een deal met de Amerikaanse farmareus Pfizer voert Israël een pioniersbeleid op het vlak van coronavaccins. De campagne voor het zetten van de derde prik werd afgelopen zomer al opgestart.

Met een vierde dosis hoopt de regering een nieuwe besmettingsgolf bij de meest kwetsbare inwoners af te remmen. Vorige week werd ook al gestart met een vierde inenting bij mensen met een verzwakt immuunsysteem. Israël heeft donderdag ook een eerste levering van coronapillen van Pfizer ontvangen.

Grenzen heropenen

Ook gaat de Joodse staat vanaf volgende week zijn grenzen weer openstellen voor gevaccineerde buitenlandse toeristen. De grenzen werden een maand geleden dichtgegooid na de ontdekking van de nieuwe omikronvariant bij een reiziger die terugkeerde uit Malawi.

Vanaf 9 januari kunnen gevaccineerde reizigers uit de 'oranje landen' toegang krijgen tot het Israëlische grondgebied. Ze zullen wel een PCR-test of een antigeentest moeten ondergaan voor ze aan boord van het vliegtuig gaan. Na aankomst op Israëlische bodem volgt nog een PCR-test. De reizigers worden ook 24 uur in isolatie geplaatst, in afwachting van het resultaat van die laatste test.

De meesten landen, waaronder ook België, staan op de oranje lijst met risicolanden. De rode lijst (hoogste risico) bevat momenteel nog zeventien landen, waaronder Frankrijk, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en de VS. Maar in een nieuwe aanbeveling wordt maandag gevraagd om onder meer Frankrijk, Canada en Zuid-Afrika van die lijst te schrappen.

Stijging coronagevallen

Door de opmars van de omikronvariant heeft Israël opnieuw af te rekenen met een stijging van het aantal coronagevallen. De voorbije 24 uur werden er 6.562 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging met meer dan 50 procent op één dag tijd. Het ministerie van Volksgezondheid wijst wel op het relatief lage aantal ernstige gevallen (110). (Belga)

Premier Naftali Bennett had de vierde coronaprik voor de inwoners vanaf 60 jaar en voor het medisch personeel zondagavond al aangekondigd. Er moet wel een termijn van minstens vier maanden tussen de derde en de vierde dosis zitten.Vanwege een deal met de Amerikaanse farmareus Pfizer voert Israël een pioniersbeleid op het vlak van coronavaccins. De campagne voor het zetten van de derde prik werd afgelopen zomer al opgestart.Met een vierde dosis hoopt de regering een nieuwe besmettingsgolf bij de meest kwetsbare inwoners af te remmen. Vorige week werd ook al gestart met een vierde inenting bij mensen met een verzwakt immuunsysteem. Israël heeft donderdag ook een eerste levering van coronapillen van Pfizer ontvangen.Ook gaat de Joodse staat vanaf volgende week zijn grenzen weer openstellen voor gevaccineerde buitenlandse toeristen. De grenzen werden een maand geleden dichtgegooid na de ontdekking van de nieuwe omikronvariant bij een reiziger die terugkeerde uit Malawi.Vanaf 9 januari kunnen gevaccineerde reizigers uit de 'oranje landen' toegang krijgen tot het Israëlische grondgebied. Ze zullen wel een PCR-test of een antigeentest moeten ondergaan voor ze aan boord van het vliegtuig gaan. Na aankomst op Israëlische bodem volgt nog een PCR-test. De reizigers worden ook 24 uur in isolatie geplaatst, in afwachting van het resultaat van die laatste test.De meesten landen, waaronder ook België, staan op de oranje lijst met risicolanden. De rode lijst (hoogste risico) bevat momenteel nog zeventien landen, waaronder Frankrijk, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en de VS. Maar in een nieuwe aanbeveling wordt maandag gevraagd om onder meer Frankrijk, Canada en Zuid-Afrika van die lijst te schrappen.Door de opmars van de omikronvariant heeft Israël opnieuw af te rekenen met een stijging van het aantal coronagevallen. De voorbije 24 uur werden er 6.562 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging met meer dan 50 procent op één dag tijd. Het ministerie van Volksgezondheid wijst wel op het relatief lage aantal ernstige gevallen (110). (Belga)