Israëlische autoriteiten beslisten zondag om het visgebied bij de Gazastrook te sluiten, nadat Palestijnse demonstranten eerder op de dag brandgevaarlijke ballonnen oplieten. De ballonnen hebben volgens de brandweer tot 39 vuren geleid.

Israël heeft de economische maatregel al vaker ingezet wanneer het land vanuit de lucht werd aangevallen door Palestijnen. In april werd de viszone nog afgesloten nadat er meerdere raketaanvallen vanuit Gaza op Israël werden uitgevoerd.

In de Gazastrook reden Palestijnen naar de Israëlische grens, waar zij autobanden in brand staken. Ook lieten zij de brandballonnen daar op.

De Palestijnse Hamas-beweging heeft met aanvallen op Israël gedreigd als er niet van de geplande uitzettingen in Oost-Jeruzalem wordt afgezien.

Sinds vrijdag demonstreren Palestijnen in Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Deze betogingen hebben al tot honderden gewonden geleid door botsingen tussen demonstranten en de politie.

Kritiek

Deze protesten zijn veroorzaakt door spanningen rond de aanstaande uitzetting van tientallen Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem. Ruim zestig oorspronkelijke bewoners moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten, die zich beroepen op een wet waardoor ze eigendommen die hun familie in 1948 verloor kunnen opeisen. Onder meer de Verenigde Staten en Europese landen hebben er bij Israël op aangedrongen van de uitzettingen af te zien. Het Israëlische hooggerechtshof heeft een zitting over de uitzettingen die maandag zou zijn, voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1980 en voert bevolkingspolitiek die het aantal Arabieren moet beperken. Dat gebeurt vooral door het opwerpen van administratieve hindernissen voor de Arabieren die er weinig rechten hebben. De internationale gemeenschap erkent over het algemeen de Israëlische annexaties van Palestijnse gebieden niet. Er wonen naar schatting nog 300.000 Arabieren of Palestijnen in het bezette Jeruzalem. Ze hebben er een kwetsbare verblijfsstatus en worden niet als staatsburger erkend. In Arabische landen wordt Israël fel bekritiseerd en de EU, de VN, Rusland en de VS hebben samen hun zorg geuit. Paus Franciscus riep op de botsingen in de stad te stoppen.

Israël heeft de economische maatregel al vaker ingezet wanneer het land vanuit de lucht werd aangevallen door Palestijnen. In april werd de viszone nog afgesloten nadat er meerdere raketaanvallen vanuit Gaza op Israël werden uitgevoerd.In de Gazastrook reden Palestijnen naar de Israëlische grens, waar zij autobanden in brand staken. Ook lieten zij de brandballonnen daar op. De Palestijnse Hamas-beweging heeft met aanvallen op Israël gedreigd als er niet van de geplande uitzettingen in Oost-Jeruzalem wordt afgezien. Sinds vrijdag demonstreren Palestijnen in Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Deze betogingen hebben al tot honderden gewonden geleid door botsingen tussen demonstranten en de politie. Deze protesten zijn veroorzaakt door spanningen rond de aanstaande uitzetting van tientallen Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem. Ruim zestig oorspronkelijke bewoners moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten, die zich beroepen op een wet waardoor ze eigendommen die hun familie in 1948 verloor kunnen opeisen. Onder meer de Verenigde Staten en Europese landen hebben er bij Israël op aangedrongen van de uitzettingen af te zien. Het Israëlische hooggerechtshof heeft een zitting over de uitzettingen die maandag zou zijn, voor onbepaalde tijd uitgesteld. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1980 en voert bevolkingspolitiek die het aantal Arabieren moet beperken. Dat gebeurt vooral door het opwerpen van administratieve hindernissen voor de Arabieren die er weinig rechten hebben. De internationale gemeenschap erkent over het algemeen de Israëlische annexaties van Palestijnse gebieden niet. Er wonen naar schatting nog 300.000 Arabieren of Palestijnen in het bezette Jeruzalem. Ze hebben er een kwetsbare verblijfsstatus en worden niet als staatsburger erkend. In Arabische landen wordt Israël fel bekritiseerd en de EU, de VN, Rusland en de VS hebben samen hun zorg geuit. Paus Franciscus riep op de botsingen in de stad te stoppen.