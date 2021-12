Israël heeft dinsdag het einde van de bouw van de muur met de Gazastrook afgekondigd. De werken hebben meer dat drie jaar geduurd.

De muur, 65 kilometer lang en 6 meter hoog, scheidt Israël met de Gazastrook, Palestijns gebied dat al jaren bestuurd wordt door Hamas, die door Israël beschouwd wordt als een terreurbeweging. De joodse staat besloot dan ook een grensmuur te bouwen. Die bestaat niet alleen uit staaldraad en beton, er staan ook honderden camera's opgesteld, net als radarapparatuur die moet verhinderen dat Palestijnen ongemerkt de grens oversteken.

De muur loopt ook een deel onder de grond - om te vermijden dat men tunnels zou graven - en een stuk in zee. Grenscontrole is mogelijk vanop afstand. Het project kostte omgerekend bijna 1 miljard euro.

Israëlisch minister van Defensie Benny Gantz woonde dinsdag een ceremonie bij die het einde van de bouwwerken markeerde. "De barrière vormt een 'ijzeren muur' tussen Hamas en de bewoners in het zuiden van Israël", zei Gantz. "Het geeft de Israëli's een gevoel van veiligheid". Hamas bestuurt de Gazastrook al sinds 2007 en sindsdien geldt een blokkade tegen de ongeveer 2 miljoen inwoners van het gebied. Critici spreken van een "open gevangenis" voor de Palestijnen.

De gespannen verhoudingen leidden de voorbije jaren ook tot verschillende oorlogen. Bij de jongste in mei 2021 vielen 260 doden op de Gazastrook en 13 in Israël, onder wie één militair.

