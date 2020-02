De Israëlische regering heeft de plaatsvervangende Belgische ambassadeur in het land voor de tweede keer op een week tijd op het matje geroepen omdat ons land een ngo die zich inzet voor Palestijnse kinderen heeft uitgenodigd om te komen spreken voor de VN-Veiligheidsraad. Dat bevestigen diplomatieke bronnen aan het Franse persagentschap AFP.

België is in februari een maand lang de voorzitter van de VN-Veiligheidsraad. In het kader van dat voorzitterschap heeft ons land de ngo Defense for Children Palestine uitgenodigd om te komen spreken tijdens de bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad over het Midden-Oosten, op 24 februari. DCIPalestine verdedigt de rechten van Palestijnse kinderen in oorlogsgebied, en is kritisch tegenover Israël. Die uitnodiging is Tel Aviv in het verkeerde keelgat geschoten.

De nummer twee van de Belgische ambassade in Israël, Pascal Buffin, werd vorige week donderdag op het matje geroepen bij Buitenlandse Zaken in Jeruzalem, en moest zich daar vandaag nog eens vertonen. Dat vernam het Franse persagentschap AFP.

Concreet heeft Israël vooral problemen met Brad Parker, de verantwoordelijke van DCIPalestine in Ramallah. Hij zou 'anti-Israëlische' boodschappen op zijn sociale media plaatsen. 'Hij is gekend voor zijn extreme standpunten tegenover Israël', zegt een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De Israëlische ambassadeur in ons land, Emmanuel Nahshon, vindt dat België de uitnodiging voor DCIPalestine moet intrekken.

'België heeft een ngo die gelieerd is aan terreur uitgenodigd voor een debat in de VN-Veiligheidsraad. De bezorgdheid van België om kinderen strekt zich niet uit tot Israëlische kinderen die het slachtoffer worden van raketten van Hamas', schrijft hij op Twitter. 'De uitnodiging voor DCI-P moet geannuleerd worden.'

De Israëlische ambassadeur werd vorige week al op het matje geroepen bij Buitenlandse Zaken in België omdat hij zich op Twitter scherp had uitgelaten over ons land. 'Dat vonden we niet passen voor iemand die zijn land officieel vertegenwoordigt, en dus hebben we hem daarover gesproken in Brussel', klonk het afgelopen vrijdag bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

De FOD benadrukte toen dat de rechten van kinderen in gewapende conflicten 'een traditioneel thema van de Belgische diplomatie zijn', en dat de ngo in kwestie eerder ook al samenwerkte met Unicef, Unesco en de Raad van Europa.

Vanavond was Buitenlandse Zaken voorlopig nog niet bereikbaar voor commentaar.

