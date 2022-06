Israël: regeringscrisis, en nieuwe verkiezingen

De Israëlische premier Naftali Bennett en de minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid zijn overeengekomen om het parlement te ontbinden nadat ze er niet waren in geslaagd de regeringscoalitie te ‘stabiliseren’.

De beide toppolitici, die afwisselend premier zouden zijn in hun regering, zullen volgens een gezamenlijk communiqué een wetsontwerp indienen, waarbij er volgende week maandag een stemming over de ontbinding van de Knesset zal komen. Intussen neemt Lapid de functie van premier waar, tot de vervroegde verkiezingen en tot een nieuwe regering aan de macht komt, aldus de krant Jerusalem Post. Het zijn de vijfde parlementsverkiezingen op 3,5 jaar tijd in Israël.

Volgens de Jerusalem Post wilden Lapid en Bennett de eer aan zichzelf houden, liever dan dat oppositieleider Benjamin Netanyahu hen met de neus op de feiten duwt, en in de minderheid stelt.

Bennett zei op een persconferentie dat dit geen gemakkelijke beslissing was, maar wel de juiste beslissing. Hij zei dat hij alles in het werk had gesteld om de regering langer op de been te houden.

De huidige crisis heeft te maken met de toepassing van de Israëlische wetgeving voor kolonisten in bezet Palestijns gebied.

Die wetgeving bestaat al sinds 1967, maar moet elke vijf jaar herbevestigd worden. Begin juni stemden echter maar 52 parlementsleden voor, te weinig voor een meerderheid. 58 parlementsleden stemden tegen, daarbij de oppositie onder leiding van gewezen premier Benjamin Netanyahu (die in principe wel voor de verlenging is, maar de regering wilde doen vallen).

Als de wet op 30 juni niet bevestigd is, vervalt ze, tenzij het parlement ontbonden is.

De regeringscoalitie van premier Naftali Bennett heeft 60 van de 120 zetels in de Knesset. Maar enkele leden, onder meer een lid van de Arabische partij Ra’am, stemden tegen de verlenging, en anderen bleven weg van de stemming.

‘Criminelen’

Israël bezet de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem sinds 1967. Meer dan 600.000 Israëlische kolonisten hebben er huizen gebouwd. De 3 miljoen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever worden bestuurd onder Palestijns recht of Israëlisch militair recht, terwijl de kolonisten onder het Israëlische recht vallen. Volgens de krant Times of Israël kon het uitblijven van een verlenging van de regeling betekenen dat criminelen uit Israël zouden kunnen vluchten naar de Westelijke Jordaanoever om daar aan vervolging te ontkomen. Kolonisten zouden dan weer in juridische onzekerheid belanden op vlak van onder meer belastingen en gezondheidszorg.