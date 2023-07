Israël: rechter maakt einde aan proteststaking medisch personeel

In Israël heeft een arbeidsrechtbank dinsdag geoordeeld dat de staking van het medisch personeel als reactie op de juridische hervorming, ontoelaatbaar is.

Met de uitspraak geeft de rechter gehoor aan het verzoek van de regering en eist hij een einde aan de staking, zo melden Israëlische media. Alle verpleegkundigen, artsen en ander medisch personeel moeten nu het werk hervatten, slechts enkele uren na het begin van de staking.

De medische beroepsvereniging in Israël kondigde maandag aan een dag lang te staken, nadat het parlement het licht op groen zette voor de omstreden juridische hervorming. Dinsdagochtend legde het medisch personeel vervolgens werk neer. In bepaalde delen van het land schakelden ziekenhuizen over op de vakantiedienstregeling en behandelden ze enkel noodgevallen. Spoedafdelingen bleven dus open. Uit onvrede met de plannen om de bevoegdheden van het Hooggerechtshof in te perken, staakten verschillende medische instellingen vorige week al eens gedurende twee uur als waarschuwing.