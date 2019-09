Israël: partijen van Netanyahu en Gantz onderhandelen over grote coalitie

In Israël starten de rechtsconservatieve Likoed van uittredend premier Benjamin Netanyahu en de centristische partij Blauw-Wit van Benny Gantz, een week na de parlementsverkiezingen, onderhandelingen op over de vorming van een 'grote coalitie'. Wie die moet gaan leiden, is nog niet duidelijk.

Benjamin Netanyahu en Benny Gantz © Belga Image