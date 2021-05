Israël onderzoekt volgens een militaire bron wanneer het mogelijk zou zijn om een wapenstilstand met Hamas af te kondigen.

Dat meldt persagentschap AFP. De anonieme bron zegt dat een staakt-het-vuren mogelijk is, maar dat nog dagenlang bombarderen ook een optie is. 'We bekijken wat het beste moment is voor een wapenstilstand', aldus de bron tegen AFP.

Evaluatie

Israël is bezig met evalueren of de mogelijkheden van Hamas om Israël aan te vallen genoeg zijn verkleind. 'De Hamas-leiding van Gaza moet begrijpen dat de raketaanvallen op Israël niet mogen blijven plaatsvinden', zei de militaire bron.

Er circuleren ook berichten dat een bestand, bemiddeld door Egypte, in de maak is, maar die worden volgens BBC World tegengesproken. De Britse nieuwszender meldt op basis van bronnen binnen het Israëlische leger dat de militaire operatie op volle kracht verdergaat. 'Er ligt nog steeds geen staakt-het-vuren op de tafel', klinkt het.

Meer dan 200 doden

Het nieuwe geweld tussen Israël en Palestina brak vorige week los, na weken van aanzwellende spanningen en rellen in Oost-Jeruzalem. Hamas, dat de plak zwaait op de Gazastrook, begon met raketaanvallen op Israël. De Joodse staat antwoordde op haar beurt met gerichte luchtaanvallen op Gaza.

Daarbij zijn volgens de meest recente cijfers van het Palestijnse ministerie van Gezondheid zeker 219 doden gevallen in Gaza, onder wie bijna 100 vrouwen en kinderen. Israël heeft het over zeker 150 strijders onder de doden in Gaza. Aan Israëlische zijde vielen 12 doden, onder wie twee kinderen.

Volgens de Israëlische autoriteiten zijn al meer dan 3700 raketten afgevuurd vanuit Gaza, waarvan het grootste deel werd onderschept.

