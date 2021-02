Op piekmomenten zijn in Israël meer dan 200.000 inentingen tegen het coronavirus per dag verricht en het land is met zijn vaccinatiecampagne wereldwijd één van de koplopers. Maar onlangs nam de prikbereidheid van de Israëli's duidelijk af. Twee steden willen mensen nu met eten naar een vaccin leiden.

In de mobiele vaccinatiecentra in de wijken Jaffa en Kirjat Shalom in Tel Aviv dienen dinsdag gratis maaltijden als lokaas voor onbeslisten. Wie er zich laat inenten en een bewonerskaart kan voorleggen of zich daarvoor laat registreren krijgt in Jaffa hummus en Knafeh, in Kirjat Shalom pizza en koffie. Beide districten kampen met hoge besmettingscijfers.

Iets soortgelijks is er in Bnei Brak nabij Tel Aviv, een vooral door streng-religieuzen bewoonde stad. Wie zich daar laat inenten krijgt 'als beloning' een portie van het klassieke joodse sabbatgerecht Tshulent. Eten is een belangrijk bestanddeel van de joodse cultuur.

Meer dan een kwart van de 9,3 miljoen Israëli's heeft reeds beide dosissen van het coronavaccin toegediend gekregen. (Belga)

