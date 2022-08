Israël: ‘Kopstukken van Islamitische Jihad zijn geneutraliseerd’

De Israëlische strijdkrachten hebben de kopstukken van de Palestijnse militante groepering Islamitische Jihad (PIJ) ‘geneutraliseerd’ bij de luchtaanvallen van de voorbije twee dagen op de Palestijnse Gazastrook.

Dat zegt het Israëlische leger zaterdag.

Het leger bevestigde eerder op de avond al dat het 15 PIJ-strijders had gedood. Bij de Israëlische luchtaanvallen die vrijdag begonnen, kwamen volgens de Palestijnse autoriteiten 24 mensen om het leven, onder wie zes kinderen. Er vielen ook ruim 200 gewonden.

Volgens Israël kwamen de kinderen om het leven toen een raket van Islamitische Jihad die bestemd was voor Israël per ongeluk in Gaza terechtkwam.

Het gaat om ernstigste escallatie in het geweld tussen Israël en de gewapende groepen in Gaza sinds mei 2021, toen in elf dagen tijd 260 doden vielen langs Palestijnse kant en 14 Israëli’s het leven lieten.