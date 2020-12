Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het diplomatieke betrekkingen heeft aangeknoopt met het koninkrijk Bhutan in het oosten van de Himalaya.

'De cirkel van erkenningen van (de staat) Israël breidt nog uit. Het aanknopen van (diplomatieke) betrekkingen met het koninkrijk Bhutan is een nieuwe etappe in de verdieping van de relaties van Israël met Azië', zei de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken in een communiqué.

Een ondertekeningsceremonie heeft in de ambtswoning van de Israëlische ambassadeur in India plaatsgevonden.

'We zijn in contact met meerdere staten, die met ons diplomatieke relaties willen aangaan', zei premier Benjamin Netanyahu volgens zijn kabinet.

De voorbije maanden knoopten de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Soedan en Marokko diplomatieke betrekkingen met Israël aan.

Bhutan, in het oosten van de Himalaya:

