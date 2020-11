In Israël is de bouw van bijna honderd nieuwe woningen in een kolonisatiewijk in Oost-Jeruzalem goedgekeurd. Dat meldt een Israëlische ngo aan het Franse persbureau AFP. Het gaat om een project dat in 2010 was opgeschort omdat toenmalig Amerikaans vicepresident Joe Biden zich ertegen verzette.

Volgens ngo Peace Now keurde het planningscomité van het Israëlische gemeentehuis van Jeruzalem dinsdag de bouw van 96 woningen in Ramat Shlomo goed.

Israël had in maart 2010 aangekondigd dat het 1.600 woningen wou bouwen in die wijk in het Palestijnse deel van Jeruzalem, maar dat stuitte op groot verzet bij Biden, die op dat moment op bezoek was in het land. Uiteindelijk werd het project opgeschort. De episode zorgde maandenlang voor spanningen tussen de toenmalige regeringen van premier Benjamin Netanyahu en president Barack Obama.

De Israëlische openbare radio meldde donderdag op basis van lokale overheidsbronnen dat de beslissing niets te maken heeft met de verkiezing van Biden tot president. Eerder had de linkse krant Haaretz in de beslissing een manoeuvre gezien om de kolonisatie te versnellen in afwachting van het aantreden van de Democratische president.

