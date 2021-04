Israël heeft donderdag de 6 miljoen Joodse slachtoffers van de Holocaust herdacht. In de voormiddag weerklonken de sirenes twee minuten lang, op straat bleven de auto's en de mensen stilstaan. Aansluitend begonnen in het hele land talrijke herdenkingen.

In Israël leven volgens officiële cijfers nog 174.500 overlevenden van de Holocaust, van wie 83 procent ouder dan 80 jaar is en 18 procent ouder dan 90. Meer dan 900 overlevenden zijn ouder dan 100 jaar.

President Reuven Rivlin zei woensdagavond op een plechtigheid in het monument Yad Vashem dat 900 overlevenden van de Holocaust in Israël 'als het rechtstreekse resultaat' van de coronapandemie gestorven waren. 'Ze overleefden de ghetto's en vernietigingskampen, de vluchtelingenschepen en interneringskampen', zei Rivlin. De laatste strijd in hun leven moesten ze 'van streek gebracht, in afzondering, achter een mondmasker en met beschermende handschoenen voeren, verlangend naar contact maar afgesneden van hun geliefden'.

Wegens de aanhoudende coronacrisis zal de 'Mars van de Levenden', waarbij jonge Joden uit de hele wereld van Auschwitz naar Birkenau stappen, virtueel plaatsvinden. Voor donderdagnamiddag is een online-evenement en 3D-mars gepland. Auschwitz was het grootste van de Duitse vernietigingskampen in de nazitijd.

