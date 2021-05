Het Israëlisch leger (IDF) heeft reeds 100 km van het tunnelnetwerk van Hamas in de Gazastrook vernietigd, zegt Israëlisch legerwoordvoerder Jonathan Conricus maandag.

Volgens het IDF heeft Hamas jaren gewerkt aan een tunnelsysteem, dat onder de naam 'Metro' bekendstaat en honderden kilometers lang is. Het ondergrondse netwerk dient om strijders, munitie en voedsel doorheen Gaza te vervoeren.

De jongste Israëlische aanvallen viseerden belangrijke zones, knooppunten in het tunnelsysteem. Het grootste deel van de tunnels bevindt zich onder Gaza-stad en in het noorden van de Palestijnse enclave.

Sinds een week geleden de vijandelijkheden tussen Israël en de Palestina heropleefden, zijn al 200 Palestijnen omgekomen, onder wie 59 kinderen. (Belga)

