Zondagochtend heropenen Erez-overgang en de overgang voor goederen in Kerem Shalom, zei de bevoegde overheidsdienst Cogat zaterdagavond. Buitenlanders, Palestijnen met een speciaal goedkeuring en patiënten die medische zorg nodig hebben, kunnen de Erez-overgang gebruiken.

De overgangen werden enkele weken geleden gesloten wegens de escalatie van geweld. Bij dat geweld kwamen 4 Israëli's en 25 Palestijnen om. Militante Palestijnen vuurden ongeveer 700 raketten af op Israël, het Israëlische leger viel doelwitten aan in de Gazastrook. Sinds maandag houden beide partijen zich aan een wapenstilstand, die tot stand kwam door bemiddeling van onder meer Egypte. Qatar beloofde miljoenen dollars hulp voor de Palestijnen.

Vrijdag al vergrootte Israël het visserijgebied, dat ook ingeperkt was door het geweld. Het is nu uitgebreid tot 22 kilometer van de kust van Gaza.

Bij nieuwe protesten tegen de blokkade van de Gazastrook, die al ruim een decennium van kracht is, werd vrijdag nog een Palestijn gedood. Hamas, dat aan de macht is in de Gazastrook, wil dat de blokkade wordt opgeheven. Israël en Egypte willen die handhaven omwille van de veiligheid. De VS en Israël, maar ook de EU, beschouwen Hamas als een terroristische organisatie.