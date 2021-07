De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft maandag getelefoneerd met zijn Israëlische collega, Isaac Herzog.

Dat meldt de entourage van Erdogan. Het gaat om een zeldzame uitwisseling tussen beide landen, die op eerder gespannen voet met elkaar leven.

Het telefoontje kwam er na gesprekken zaterdag tussen Erdogan en de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas. Erdogan zou Abbas toen hebben verzekerd dat Ankara niet zal zwijgen ten aanzien van de Israëlische onderdrukking in Palestina'. De Turkse president heeft zich tijdens zijn achttien jaar aan de macht, als president of premier, regelmatig opgeworpen als de verdediger van de Palestijnse zaak. Hij beschuldigt Israël geregeld van 'terrorisme' ten opzichte van de Palestijnen.

'Groot belang van betrekkingen'

Tijdens het gesprek met de Israëlische president benadrukte Erdogan het 'zeer grote belang' van de betrekkingen tussen Israël en Turkije voor wat betreft de veiligheid en stabiliteit in het Midden-Oosten. Hij benadrukte ook dat Turkije mikt op het voortzetten van de dialoog, ondanks de meningsverschillen, en vertelde Herzog dat de internationale gemeenschap een 'tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict verwacht binnen het kader van de VN-resoluties'.

Erdogan constateerde tot slot dat er tussen de twee landen een sterk potentieel is tot samenwerking op het gebied van energie, toerisme en technologie.

