Israël en Palestina houden topoverleg in Jordanië

Tegen de achtergrond van het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten zijn Israëlische en Palestijnse hoge functionarissen zondag in Jordanië bijeengekomen om te bekijken hoe de oplopende spanningen tussen beide partijen gemilderd kunnen worden. Volgens de Jordaanse televisie gaat het om de eerste bijeenkomst in dit format in jaren.

De Israëlische delegatie wordt geleid door Ronen Bar, de baas van de binnenlandse inlichtingendienst Shin Beth. Namens de Palestijnen schuift met Majed Faraj eveneens een chef van de inlichtingendienst aan tafel. Ook de Amerikaanse topdiplomaat voor het Midden-Oosten Brett McGurk zou aanwezig zijn, evenals Jordaanse en Egyptische veiligheidsverantwoordelijken.

De onderhandelingen in de havenstad Aqaba hebben tot doel om ‘het vertrouwen te versterken’ tussen Israël en de Palestijnen en om te praten over concrete maatregelen die de situatie kunnen kalmeren, zo legde een anonieme bron bij de Jordaanse regering zaterdag uit.

‘De beslissing om deel te nemen aan de bijeenkomst, ondanks de pijn en de bloedbaden die het Palestijnse volk moet ondergaan, is ingegeven door de wil om een einde te maken aan het bloedvergieten’, verklaarde de Fatah-partij van de Palestijnse president Mahmoed Abbas op Twitter.

Andere Palestijnse fracties laken dan weer de deelname van de Palestijnse Autoriteit aan het topoverleg. Zo bestempelde Hamas, dat de controle heeft over de Gazastrook, ‘de ontmoeting met de zionisten’ als ‘een breuk met de nationale Palestijnse consensus’ en als ‘een minachting van het bloed van de martelaren’.

Het Israëlische leger voert al bijna een jaar opnieuw veel operaties uit op de Westelijke Jordaanoever, een Palestijns gebied dat sinds 1967 door Israël wordt bezet en een bastion van gewapende Palestijnse groepen.

Woensdag deed het leger een inval in Nabloes op zoek naar verdachten van aanslagen tegen Israël. Daarbij kwamen volgens de Palestijnen elf mensen om het leven. Het was de dodelijkste raid sinds 2005 op de Westelijke Jordaanoever.