Het Israëlische veiligheidskabinet van premier Benjamin Netanyahu stemde in met een staakt-het-vuren dat een einde moet maken aan een elf dagen durende militaire operatie in de Gazastrook. Ook de Palestijnse beweging Hamas bevestigde het bestand. Geld voor de heropbouw van Gaza gaat niet naar Hamas, liet VS-president Joe Biden weten.

Het staakt-het-vuren ging volgens Hamas vrijdag om 2 uur 's nachts lokale tijd (1 uur Belgische tijd) in. Israël vulde geen precies tijdstip in.

Het bestand komt er op voorstel van onderhandelaar Egypte.

Het kabinet van de Israëlische premier Netanyahu liet volgens The New York Times weten dat het veiligheidskabinet het staakt-het-vuren 'unaniem' aanvaardt, maar dat het afhangt van 'de realiteit op het terrein' of het bestand overleeft.

Biden: hulp gaat niet naar Hamas

VS-president Joe Biden verklaarde kort nadat het bestand bekend werd dat de internationale hulp voor de heropbouw van Gaza niet naar Hamas zal gaan, dat aan de macht is in Gaza, maar naar de Palestijnse Autoriteit. 'We zullen dit doen in een volledig partnerschap met de Palestijnse Autoriteit - niet met Hamas, met de Autoriteit - op een manier dat Hamas niet de gelegenheid biedt om haar wapenarsenaal te herbevoorraden', aldus Biden. Hamas wordt onder meer door de VS en de EU beschouwd als een terreurorganisatie.

Biden noemde het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas 'een echte kans' om vooruitgang te boeken voor een duurzame vrede in het Midden-Oosten.

'Ik ben overtuigd dat de Palestijnen en de Israëli's evenveel verdienen om in veiligheid te leven en van hetzelfde niveau van vrijheid, welvaart en democratie te genieten', aldus Biden vanuit het Witte Huis. De president zei dat de Amerikaanse regering haar 'discrete en onvermoeibare diplomatieke werk' voortzet om dat doel te bereiken.

Biden herhaalde dat wat hem betreft Israël het recht heeft om zich te verdedigen tegen 'willekeurige raketaanvallen van Hamas en andere terroristische groepen in Gaza'.

Er waren de voorbije dagen intensieve diplomatieke besprekingen aan de gang om een einde te maken aan de vijandelijkheden tussen Israël en Hamas, en onder meer de druk op Israël werd, ook vanuit de VS, opgevoerd. Peilingen in Israël wezen uit dat een meerderheid van de bevolking voor een verderzetting van de militaire operatie gewonnen was.

Het conflict ontvlamde op 10 mei en het dodental staat ondertussen op meer dan 240. De meeste slachtoffers (meer dan 230) vielen in de Palestijnse enclave aan de kust. Tienduizenden inwoners van de Gazastrook zijn hun huizen ontvlucht.

Oost-Jeruzalem

De aanleiding voor de recente vijandelijkheden was de dreigende uitzetting van Palestijnse huishoudens uit hun huizen in de Arabische wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem. Hun woningen zouden dan zoals vaker in de bezette gebieden in bezit komen van Joodse kolonisten. Na onlusten in Oost-Jeruzalem besloten Hamas, zijn al-Aqsa-brigades en andere militanten in de Gazastrook massaal raketten op Israël af te vuren. Die veroorzaakten weliswaar paniek, maar werden veelal uit de lucht geplukt door de luchtverdediging. Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen grote schade toegebracht aan het tunnelnetwerk en andere infrastructuur van Hamas.

