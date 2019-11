Gewapende Palestijnse groepen hebben dinsdag meerdere raketten afgevuurd vanuit Gaza op Israël nadat de leider van de Al-Qudsbrigade, Baha Aboe al-Ata, was omgebracht bij een gerichte Israëlische luchtaanval. Ook zijn vrouw kwam daarbij om.

Volgens bronnen bij de Palestijnse veiligheidsdiensten waren verschillende ontploffingen te horen toen raketten werden afgevuurd op Israël en opgevangen werden door het Israëlische verdedigingssysteem.

Woordvoerder Jonathan Conricus van het Israëlische leger heeft bevestigd dat meerdere raketten op Israël zijn afgeschoten en verwacht meerdere dagen van botsingen. In de metropool Tel Aviv zijn de alarmsirenes afgegaan. Sommige treinen werden geschrapt, scholen bleven dicht.

'Volgende aanval was imminent'

Baha Aboe al-Ata was de 42-jarige leider van Al-Quds, de gewapende vleugel van de invloedrijke Palestijnse gewapende groepering Islamitische Jihad. Zijn huis in het oosten van Gaza-stad werd getroffen door een Israëlische luchtaanval, in samenwerking met de binnenlandse geheime dienst Shin Bet. Dat melden autoriteiten in zowel Israël als Gaza. Twee voetgangers raakten gewond.

'Al-Ata was rechtstreeks verantwoordelijk voor honderden terreuraanvallen op Israëlische burgers en soldaten', aldus het Israëlische leger op Twitter. 'Zijn volgende aanval was imminent.'

Volgens de Times of Israel had de raid de goedkeuring van premier en Defensieminister Benjamin Netanyahu.

Islamitische Jihad: 'Rode lijn overschreden'

De Islamitische Jihad bevestigde in een persbericht dat al-Ata werd omgebracht in zijn huis. Ze voegden eraan toe dat 'Israël hiermee alle rode lijnen heeft overschreden'.

De Palestijnse autoriteiten lieten weten dat Israël duidelijk heeft gemaakt dat alle grensovergangen tussen de Gazastrook en Israël tot nader order dichtgaan.

Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen meer troepen naar het grensgebied gestuurd.

Damascus: aanval op leider Islamitische Jihad

Opvallend: ook in de Syrische hoofdstad Damascus zijn dinsdagmorgen raketten neergekomen op de woning van een leider van de Palestijnse Islamitische Jihad. Daarbij zijn twee mensen omgekomen, onder wie zijn zoon, zo heeft het officiële Syrische persbureau Sana gemeld, Israël met de vinger wijzend.

De raketten troffen de woning van Akram Ajzoeri. Zijn zoon Moeadh en iemand anders kwamen om, aldus het persbureau.