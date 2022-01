Het Israëlische leger heeft maandagmorgen in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus luchtaanvallen uitgevoerd op militaire posities en een wapendepot van de Libanese Hezbollah.

Dat melden de Syrische staatsmedia en het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR), een ngo die de oorlog in Syrië vanuit het Verenigd Koninkrijk opvolgt. Israël heeft de aanvallen zelf niet bevestigd.

Door de aanval in Qalamoun, ten noordoosten van Damascus, zijn volgens het SOHR branden ontstaan. De ngo maakt ook melding van slachtoffers, maar kan geen verduidelijking geven over het aantal doden.

De officiële Syrische media zeggen dan weer dat de aanval enkel materiële schade heeft veroorzaakt. 'Om 3.05 uur heeft de Israëlische vijand een luchtaanval uitgevoerd waarbij verschillende raketten werden afgevuurd', meldt het nieuwsagentschap Sana. 'Onze luchtafweer heeft enkele raketten onderschept.'

Israël

Het Israëlische leger zegt in een reactie enkel 'geen commentaar te geven op informatie in buitenlandse media'.

Sinds het begin van de oorlog in Syrië in 2011 heeft Israël al honderden aanvallen uitgevoerd op Syrisch grondgebied. Die bombardementen zijn vooral gericht tegen posities van de Iraanse strijdkrachten en van de Hezbollah, die aan de zijde van Damascus mee strijd levert. De aanvallen worden maar zelden door Israël bevestigd.

Dat melden de Syrische staatsmedia en het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR), een ngo die de oorlog in Syrië vanuit het Verenigd Koninkrijk opvolgt. Israël heeft de aanvallen zelf niet bevestigd.Door de aanval in Qalamoun, ten noordoosten van Damascus, zijn volgens het SOHR branden ontstaan. De ngo maakt ook melding van slachtoffers, maar kan geen verduidelijking geven over het aantal doden. De officiële Syrische media zeggen dan weer dat de aanval enkel materiële schade heeft veroorzaakt. 'Om 3.05 uur heeft de Israëlische vijand een luchtaanval uitgevoerd waarbij verschillende raketten werden afgevuurd', meldt het nieuwsagentschap Sana. 'Onze luchtafweer heeft enkele raketten onderschept.'Het Israëlische leger zegt in een reactie enkel 'geen commentaar te geven op informatie in buitenlandse media'. Sinds het begin van de oorlog in Syrië in 2011 heeft Israël al honderden aanvallen uitgevoerd op Syrisch grondgebied. Die bombardementen zijn vooral gericht tegen posities van de Iraanse strijdkrachten en van de Hezbollah, die aan de zijde van Damascus mee strijd levert. De aanvallen worden maar zelden door Israël bevestigd.