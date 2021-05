De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz zegt dat het leger de Gazastrook zal blijven aanvallen tot er 'totale, langdurige stilte' is vanuit het Palestijnse gebied. Dan zou Gantz pas willen onderhandelen over een wapenstilstand.

Gantz zei dat in de stad Ashkelon, die de laatste dagen veelvuldig met raketten onder vuur is genomen door Hamas. Israël heeft ook meerdere aanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. In het Palestijnse gebied kwamen zeker 43 mensen om het leven, in Israël vijf. Aan beide kanten raakten honderden mensen gewond. In de Gazastrook is veel schade aangericht door de Israëlische raketten. Alle politiebureaus zouden zijn verwoest, net als veel huizen.

Volgens het leger van Israël is dit het zwaarste bombardement dat ze hebben uitgevoerd sinds 2014. Veel internationale leiders hebben beide kampen opgeroepen om te stoppen met het geweld. Onder meer de Britse premier Boris Johnson, de Duitse buitenlandminister Heiko Maas, de Russische president Vladimir Poetin en de Turkse president Erdogan willen dat er een einde komt aan de wederzijdse aanvallen.

Twee overlijdens

Twee Palestijnen zijn woensdag gedood in gevechten met het Israëlische leger op de bezette Westelijke Jordaanoever. Dat heeft het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt.

In het noorden van Westelijke Jordaanoever werd een 16-jarige jongen getroffen in het dorp Aqaba, ten noorden van de stad Nablus, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd. Eerder woensdag werd een 26-jarige Palestijn gedood bij gevechten met het Israëlische leger in het zuiden van de Westelijke Jordaanoever. Hij werd geraakt door Israëlisch legervuur in het vluchtelingenkamp Al-Fawwar bij de Palestijnse stad Hebron, aldus nog het ministerie.

Het Israëlische leger zegt dat het incident plaatsvond toen 'een gewelddadige rel uitbrak' waarbij soldaten 'zagen dat een van de relschoppers zich klaarmaakte om een blok naar de troepen te gooien vanaf een dak'. 'De soldaten reageerden door het vuur te openen', aldus het leger in een verklaring. Het incident vindt plaats te midden van een opstoot van geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. Het gaat om de zwaarste escalatie van het geweld tussen de islamistische beweging Hamas en Israël.

De escalatie komt er na rellen in Oost-Jeruzalem, het Palestijnse deel van de stad dat volgens het internationaal recht illegaal wordt bezet en werd geannexeerd door Israël. Bij de gevechten zijn minstens 45 mensen, van wie 13 kinderen, omgekomen aan Palestijnse zijde en vijf aan de kant van Israël. Hoofdaanklager Fatou Bensouda van het Internationaal Strafhof in Den Haag, de Britse premier Boris Johnson, president Vladimir Poetin van Rusland en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan hebben allemaal opgeroepen tot de-escalatie.

