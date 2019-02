Israël bevriest meer dan 120 miljoen euro van Palestijnse Autoriteit

De regering-Netanyahu besliste concreet meer dan 500 miljoen sjekel (122 miljoen euro) in te houden van de belastingen en de invoerrechten die Israël namens de Palestijnse Autoriteit had geïnd. Die beslissing werd genomen op basis van een wet die in juli al door het parlement was goedgekeurd.

Premier en minister van Defensie Benjamin Netanyahu heeft aan medewerkers van Defensie ook gevraagd om verder onderzoek te blijven voeren naar de betalingen die aan terroristen en familieleden zouden uitgevoerd zijn. Indien nodig kan het bevroren bedrag nog worden bijgesteld.

Het bevriezen van de middelen lijkt een zware tegenvaller voor de constant in geldnood verkerende PA. Maar Rami Hamdallah, premier van de Palestijnse overgangsregering, zegt aan het Palestijnse nieuwsagentschap Ma'an dat de regering wel al scenario's had uitgetekend waarbij rekening gehouden werd met de Israëlische beslissing.

Israël int onder meer heffingen op goederen die bestemd zijn voor de Palestijnse gebieden, maar die geïmporteerd worden via een Israëlische haven. Volgens een in 1994 afgesloten economisch akkoord moet het geïnde bedrag regelmatig worden overgemaakt aan de PA. Maar de Israëlische regering vreest dat met het overmaken van het geld Palestijnse aanvallen worden gesteund.