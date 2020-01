De Israëlische luchtmacht heeft volgens militaire bronnen opnieuw verschillende doelwitten aangevallen van de islamistische beweging Hamas in de Gazastrook.

Ze zijn een reactie op raketbeschietingen uit de kuststrook, zegt het leger donderdagnacht. Volgens de Israëlische hulpdiensten raakten in Sderot een vrouw en haar drie weken jonge baby gewond, toen ze probeerde te schuilen voor de raketten en ten val kwam.

Militante Palestijnen vuurden drie raketten af op Israël. Twee werden onderschept door het raketafweersysteem Iron Dome, zegt het leger. De luchtmacht viel vervolgens onder meer een ondergronds wapenfabriek in de Gazastrook aan. Omdat er ballonnen met springstof de lucht in waren gelaten en er een observatieantenne werd beschoten, had het Israëlische leger al donderdagavond doelwitten in de Palestijnse strook aan de Middellandse Zee beschoten.

Het was al de tweede keer in minder dan 24 uur dat dat gebeurde.

Woensdagavond vielen gevechtsvliegtuigen stellingen van Hamas aan na een raketaanval. In 2007 verscherpte Israël een blokkade van de Gazastrook, die intussen ondersteund wordt door buurland Egypte. Beide landen zeggen dat te doen uit veiligheidsoverwegingen.

Ongeveer twee miljoen inwoners leven in zeer slechte omstandigheden in de kuststrook. Palestijnen protesteren regelmatig tegen de blokkade. Israël, de VS, maar ook de EU beschouwen Hamas als een terreurorganisatie. De vernietiging van Israël is een van haar doelstellingen.

